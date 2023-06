Jacobelli: “Tonali? Il Milan pensi ai tifosi. Offerte Arabia? C’è un fattore da considerare”

"Per i tifosi non è bello, dopo gli addii di Ibra, Massara e Maldini. C'è uno scontro evidente tra bilancio e cuore"

"Quando si analizza questa operazione, da un lato il bilancio e l'algoritmo hanno ragione, ma era un simbolo del Milan. Ha compiuto un percorso di crescita con Pioli importante, altrimenti non sarebbe arrivata un'offerta del genere. Per i tifosi non è bello, dopo gli addii di Ibra, Massara e Maldini. C'è uno scontro evidente tra esigenze di bilancio e questioni di cuore. Ma al Milan devono pensare ai tifosi, non si può ledere la loro passione, hanno bisogno di punti di riferimento come lo era Tonali".