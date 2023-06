Romano: “L’Al-Nassr spinge per chiudere l’affare Brozovic: mancano dettagli ma…”

L'Al-Nassr continua a spingere per Marcelo Brozovic . A riportarlo è Fabrizio Romano: l'esperto di mercato, su Twitter, ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla trattativa che sembrava essersi arenata dopo l'assalto dei giorni scorsi:

"L'Al-Nassr sta spingendo per chiudere l'affare Brozovic. Non c'è ancora un accordo definitivo in termini di firme, alcuni dettagli sono ancora oggetto di discussione ma la negoziazione va avanti. I contatti continueranno visto che Brozovic ha aperto al trasferimento all'Al-Nassr"