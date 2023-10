Juric: “Dispiaciuto, non sono riuscito a regalare al Toro una gioia nel derby”

«È frustrante come è nato il calcio d'angolo, ci sono cose che ci succedono difficili da spiegare nel derby. Su palla indietro succede di tutto e sul piazzato non abbuiamo fatto bene, alla fine ha deciso così e niente. Un rammarico c'è sicuramente. La squadra nel primo tempo ha fatto la partita giusta, ha creato e non sfruttato e nel secondo tempo si è aperto subito con quell'episodio e poi sul secondo calcio d'angolo un altro gol e poi è normale che la Juve si chiuda e diventa dura». Ivan Juric ha parlato così della prestazione del suo Torino dopo la sconfitta per due a zero nel derby contro i bianconeri.

«La partita è stata fatta come volevamo, non mi aspettavo di prendere gol così. Abbiamo regalato il primo calcio d'angolo in un modo clamoroso. Non è stata una grande giornata per l'attacco mettiamola così, abbiamo creato tanto e non sfruttato le occasioni e questo ci ha condannato. Tutti i derby che abbiamo fatto siamo stati scadenti sui particolari. Mi aspetto di più da tutti, in certe situazioni si può fare meglio. Vediamo come vogliamo impostare il cammino che viene. Mi dispiace tanto per i tifosi, sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito a dare questa gioia nel derby», ha concluso quasi in lacrime.