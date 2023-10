Allegri: “Obiettivo è sempre tornare in CL. Ma la Juve può desiderare altro”

«Attendisti nel primo tempo? Sono stati bravi loro, non riuscivamo ad andarli a prendere come avevamo preparato la gara, poi siamo più stati bravi a difendere e siamo riusciti ad essere più aggressivi. Avere soluzioni per le caratteristiche dei giocatori è importanti, stasera abbiamo avuto più sicurezze», ha spiegato ancora il tecnico bianconero.

«A due punti dall'Inter a primo giro di boa, l'obiettivo è sempre la CL o si pensa a qualcosa di più? L'obiettivo è sempre quello ma questo non preclude non poter desiderare altre cose perché siamo la Juventus. Questo è normale. Ma bisogna crescere. Questa sera è stata una bella vittoria contro un Toro sempre difficile da affrontare. Dobbiamo restare coi piedi per terra e riportare quella che è stata per anni la normalità alla Juve, vincere le partite. Stasera atteggiamento è stato giusto e stiamo crescendo da questo punto di vista. I giocatori bisogna ricordarglielo, ogni tanto abbiamo la memoria corta. Alla sosta avremo una bella partita di San Siro contro il Milan», ha anche detto.

«Dove dobbiamo fare passo in avanti per competere con nerazzurri e rossoneri? Bisogna fare tante cose in più. In questa gara la squadra quando ha difeso non ha concesso nulla e singolarmente hanno difeso tutti bene. Si deve migliorare nella gestione della palla. Quando ci si muove bisogna fare una buona fase difensiva per evitare di incasinare la partita. Abbiamo giocatori con meno esperienza ma che possono crescere. Crescere l'entusiasmo e abbiamo bisogno di uno stadio così, ci dà una mano importante», ha concluso.

(Fonte: DAZN)

