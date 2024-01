Danilo: “Juve ambisce a cose importanti. Sorpasso all’Inter? Abbiamo un sogno e…”

«Difficoltà inaspettate per chi guarda da fuori, sapevamo che sarebbe stata una gara diversa questa rispetto a quella giocata contro la Salernitana a Torino in Coppa Italia. La squadra ha lavorato bene, abbiamo avuto pazienza per trovare spazi, si sono difesi bene e loro coprivano bene, non era scontato trovare gli spazi, abbiamo trovato la forza di vincere come vuole la Juve. Ci crediamo ad un sorpasso all'Inter o pensate alla CL come dice Allegri? Il mister ovviamente ha più esperienza di me. Noi abbiamo l'ambizione e il sogno di fare cose importanti, non guardiamo troppo lontano perché questo finora è quello che abbiamo fatto e ci siamo trovati bene. Sicuramente abbiamo un sogno e proviamo a raggiungere queste cose», ha aggiunto il capitano bianconero.