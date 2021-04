Juve, Cuadrado: “Sconfitta col Benevento dura da digerire. Ora vinciamole tutte”

Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del calciatore della Juventus, Juan Cuadrado, a due giorni dal derby col Torino

"Abbiamo approfittato della sosta per lavorare molto duramente dal punto di vista fisico. Non ci capitava da tanto tempo. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione. Abbiamo lavorato molto. Mi sento bene, questa pausa ci ha aiutato tantissimo: quando viaggiamo in Sudamerica è difficile tornare. Ora avremo forza in più perché siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene. Benevento? È stata una partita difficile da digerire, sapevamo l'importanza di fare risultato e non ci siamo riusciti. È stato difficile perché ci abbiamo pensato tanto. Dovevamo vincerla per arrivare alle prossime partite e a quella col Napoli con tre punti in più. Adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le gare che mancano".