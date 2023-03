Juve, Rabiot: “La CL decisiva per il mio futuro? Certo e possiamo qualificarci”

La domanda era piuttosto diretta. Cambia o no per il tuo futuro raggiungere la Champions con la Juve? Adrien Rabiot in effetti ha risposto senza giri di parole: «Sì, certo, è importante. Voglio giocare ad alto livello, nelle migliori competizioni. La CL è importante, certo. Ma possiamo raggiungerla con l'Europa League o con il campionato perché secondo me possiamo qualificarci ancora per il campionato. Sì, certo che la CL sarà importante per il mio futuro».