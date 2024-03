"Ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di rimanere alla Continassa. Dobbiamo riprendere il cammino che in questo mese e mancato. Sappiamo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere come la Champions e la semifinale di Coppa Italia".

"Credo che sia frutto del lavoro fatto dal club in questi anni. Restare? Ho un anno di contratto, sono molto sereno. Siamo e dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi di quest'anno. Momentaneamente abbiamo raggiunto il Mondiale, un'avventura bellissima, perché è una competizione nuova con grandissime squadre e sarà bello. Gli obiettivi vanno raggiunti, giocare la Champions l'anno prossimo. Per farlo bisogna arrivare dentro entro il 25 maggio".

