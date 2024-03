"Due colpi sono già stati messi a segno nel bacino dei parametri zero - Piotr Zielinski e Mehdi Taremi -, ma il vantaggio accumulato con largo anticipo sulla concorrenza non lascia certo rilassati i vertici dell'Inter, che hanno altri dossier da risolvere. Tra il secondo portiere e probabilmente un uomo tra fascia e difesa, la delusione in Champions League ha riaperto il fascicolo degli attaccanti. Lautaro Martinez e Marcus Thuram non si toccano, Alexis Sanchez saluterà e il futuro di Marko Arnautovic resta incerto: a conti fatti, il nazionale iraniano non basterà per completare il reparto nel primo anno nel Mondiale per Club in versione maxi. Partirà quindi la caccia a un'altra punta, tenendo però a mente la nuova parola d'ordine "giù le mani dai big"".