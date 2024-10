«Non è facile, lui è un bravo calciatore. Ma sono felice del pareggio, adesso andiamo a casa a festeggiare questo gol. Parlo tanto in campo? Questo è importante, parlare sempre, aiutare anche i miei compagni a migliorare. Perché sono andato sotto la Curva dei tifosi bianconeri? Io sono troppo amico di Juan Cuadrado e non mi è piaciuto come è andato via, per questo mi arrabbio un po'. Cosa ci siamo detti con Vlahovic? Quello resta nel gioco», le parole del calciatore di Davide Nicola.