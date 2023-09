D’Aversa: “Juve banalmente lotterà per lo scudetto, non ha le coppe”

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa ha commentato la prestazione dei suoi e si è riferito alla lotta per lo scudetto. «Il rammarico è il per il risultato. Non fa piacere perdere ed è la prima sconfitta di questa stagione, non voglio far passare un messaggio diverso. Sicuramente un'ottima prestazione contro la Juve che come ho già detto banalmente lotterà, per il fatto che non ha le coppe, fino alla fine per lo scudetto».