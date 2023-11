Juventus-Inter, Locatelli spera: si pensa addirittura a un ‘corpetto’ speciale

Manuel Locatelli lavora per tornare a disposizione di Allegri. Il tecnico studia le alternative, ma spera di riaverlo per Juventus-Inter. Non sarà facile, a causa della micro infrazione della decima costa, leggermente scomposta, rimediata contro il Cagliari. Tutti i tentativi verranno in ogni caso fatti. Addirittura in casa bianconera si pensa a un equipaggiamento particolare per permettergli di scendere in campo.