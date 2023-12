Allegri: “Dobbiamo tornare in Champions. Decreto Crescita? Noi meno preoccupati di altri”

Che Juve vuole vedere domani?

“Siamo in un buon momento però il calcio vive di equilibrio quindi bisogna stare coi piedi per terra. Momentaneamente non siamo neanche a metà stagione, finite queste due vedremo dove saremo in classifica. Domani affrontiamo una squadra scorbutica, con uno dei migliori allenatori, non ti dà vantaggi, se non stai attento ti fa uscire dalla partita. Hanno giocatori di talento davanti, non dobbiamo strafare e avere pazienza”.