Sky – Juve, sfuma il passaggio di Kean all’Atletico: ecco cosa c’è dietro

Salta in extremis il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid, nella settimana che porta a Inter-Juventus. Ecco le motivazioni dal sito di Sky Sport: “La trattativa per il trasferimento in prestito dell’attaccante della Juventus si era bloccato nelle ultime ore e adesso è definitivamente saltata. L'attaccante bianconero - fermo da un mese per un problema alla tibia - ieri ha svolto test fisici approfonditi nella capitale spagnola. Lo staff medico dell'Atletico ritiene che i tempi per poterlo schierare in campo siano più lunghi rispetto a quelli previsti in Italia. Per riatletizzarlo dopo l’infortunio servivano ancora alcune settimane.