Lazio, infortunio muscolare per Zaccagni: lascia il campo dolorante

Mattia Zaccagni si ferma nuovamente per infortunio: problema muscolare, lascia il campo dolorante in Salernitana-Lazio

Mattia Zaccagni si ferma nuovamente per infortunio. L'esterno della Lazio era partito dal 1' contro la Salernitana, ma nel secondo tempo è stato costretto al cambio per un problema all'adduttore della gamba sinistra. Zaccagni ha riportato questo nuovo infortunio dopo aver tentato di colpire un pallone sottoporta in spaccata. I compagni hanno chiesto immediatamente alla panchina e lo stesso giocatore, dopo essersi rialzato dolorante, si è ributtato a terra. L'ex Verona è stato accompagnato fuori dal campo a braccia dallo staff medico.