CdS – Leao sì o no con l’Inter? “Cautela, percentuale di rischio è…”

È il grande dubbio di formazione di casa Milan di Stefano Pioli: ecco cosa filtra in vista dell'andata con l'Inter

Rafael Leao sì o no contro l'Inter nell'andata di Champions League? È il grande dubbio di formazione di casa Milan di Stefano Pioli, sottolinea anche questa mattina il Corriere dello Sport in edicola. Sarà decisiva la giornata odierna per il portoghese:

"Rafael Leão vorrebbe esserci al derby contro l’Inter, almeno in panchina, e sta provando in tutti i modi a recuperare. Ma in casa Milan nessuno vuole rischiare di perdere il giocatore in caso di ricaduta e per questo regna massima cautela sull’argomento. L’elongazione al muscolo lungo adduttore va curata con i modi e i tempi giusti, anche se l’attaccante portoghese sta lanciando messaggi positivi. Tuttavia, sarà lo staff medico a decidere in accordo con Stefano Pioli e il giocatore a poche ore dalla partita.

E’ possibile, infatti, che l’ultima parola arrivi domani dopo l’ultima sessione di cure e terapie. Al momento le possibilità sono basse, ma oggi sarà un giorno importante perché nella rifinitura si capirà se Rafa avrà delle possibilità di essere convocato o dovrà alzare definitivamente bandiera bianca e pensare già alla partita di ritorno in programma tra una settimana. Si tratta di stabilire la percentuale di rischio e prendere una decisione.

Ne parlerà anche Stefano Pioli nel pomeriggio in conferenza (insieme a Olivier Giroud) e si avrà dunque un quadro più chiaro sul rebus Leão. Ieri il giocatore ha svolto solamente allenamento in palestra, un personalizzato in cui ha fatto terapie e cure specifiche, senza mai uscire sul campo", si legge.