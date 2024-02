"Niente da perdere? C'è sempre qualcosa da perdere. Dobbiamo dare il massimo e vedere come vanno le cose".

L'Inter è davvero imbattibile?

"I numeri del 2024 sono importanti, può sembrare impossibile fare risultato ma io nell'impossibile nel calcio non ci credo. Qualche aspetto positivo c'è: giochiamo in casa ad esempio. Dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra che ha giocato una gara di Champions".