Juventus, Locatelli: “Dispiace ancora adesso per la finale di Coppa Italia persa con l’Inter”

"La più brutta delle mie 100 partite alla Juventus? La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Non ero riuscito a dare il meglio di me e mi spiace ancora adesso. Obiettivi? Ora l'ambizione è tornare in Champions League, una competizione che ci spetta. L'anno scorso avevamo raggiunto l'obiettivo tra mille difficoltà. Se poi in primavera possiamo fare qualcosa in più, lo faremo".