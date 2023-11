Juve-Inter, Locatelli ci sarà? Lui: “Salto gare decisive, rientrerò prima possibile”

Le parole del centrocampista che non sarà a disposizione di Spalletti per le gare dell'Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina

Manuel Locatelli si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana impegnata a preparare le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Sono gare decisive per la qualificazione agli Europei. Come sarà importantissima la sfida che si giocherà in Serie A subito dopo lo stop, quella contro l'Inter. Ancora presto per sapere se il calciatore della Juventus sarà a disposizione di Allegri per lo scontro diretto con i nerazzurri.