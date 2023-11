Sky – Juve, infortunio Locatelli molto doloroso: cosa filtra in vista dell’Inter

Manuel Locatelli salterà gli impegni della Nazionale per infortunio: ecco le novità secondo Sky Sport in vista di Juventus-Inter

Manuel Locatelli salterà gli impegni della Nazionale per infortunio. Ha accusato una lieve frattura leggermente scomposta della X costa. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport in vista di Juventus-Inter, in programma dopo la sosta: "Quello di Locatelli è un infortunio molto doloroso, fa fatica anche a respirare il giocare. Con l’Inter, dallo storico di questo problema, dipende molto dalla soglia del dolore. Farà terapie e andrà avanti con anti-dolorifici, dovrà stare inizialmente a riposo e settimana prossima si vedrà come starà, in chiave Inter è ancora presto e dipende dal dolore".