Locatelli: “Se siamo lì è perché ci prendiamo le vittorie. La differenza con l’Inter…”

«Credo sia stata una grande vittoria, in un campo difficile, ci hanno messo in difficoltà. Allegri ci chiede sempre calma ma è quello che dobbiamo fare perché alla fine il gol arriva. Bisogna fare una partita matura e siamo riusciti a farla. Lavoriamo per far fare gol agli attaccanti, sono contento per Vlahovic, sta facendo bene, deve stare tranquillo ed è un grande giocatore. Anche Yldiz fa la differenza, aspettiamo Fede e abbiamo Milik. Si tratta di un lavoro di squadra e con questo spirito arrivano i risultati».