Vlahovic: “Juve più forte rispetto all’andata con l’Inter? Pensiamo all’Empoli, poi…”

Le parole dell'attaccante serbo che ha segnato una doppietta nella vittoria per tre a zero contro il Lecce

Dopo la vittoria della Juve contro il Lecce, Vlahovic - che ha realizzato una doppietta - ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'attaccante bianconero: «Due doppiette di fila neanche Ronaldo? Non esageriamo. Sono contento perché ho aiutato la squadra, le mie doppiette non le avrei fatta senza la squadra, ringrazio i miei compagni e speriamo di continuare così».

«Innervositi dal peso della partita? Sono sempre calmo ma sul campo si vedono le emozioni, non mi disturbano tante cose, sicuramente abbiamo vinto su un campo tosto e loro venivano da 4 risultati utili in casa. Una partita importante e una vittoria importante perché non abbiamo preso gol, dobbiamo continuare così. E niente...».