«Il Milan adesso deve pensare sicuramente ad un posto in CL da raggiungere in tranquillità. La delusione che abbiamo letto negli occhi di Pioli secondo me è perché la squadra uno sguardo davanti ce l'aveva ancora. O comunque le ambizioni di arrivare davanti ce l'avevano o avere l'Inter nel mirino fino al derby di ritorno. Adesso si deve andare avanti in EL e pensare ad una qualificazione in CL comoda», ha detto l'ex giocatore rossonero.