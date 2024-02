Le parole del tecnico del Monza sul giocatore che è in prestito dall'Inter

A DAZN, Palladino - allenatore del Monza - ha parlato della vittoria contro il Milan e ha risposto anche ad una domanda su Valentin Carboni e sull'ex Inter Di Gregorio che si è fatto male in uno scontro con un compagno ed è stato costretto ad uscire. «Di Gregorio si è fatto un taglio alla testa, ma era felicissimo a fine partita mi ha abbracciato, sia per la vittoria che per Sorrentino che quando è entrato ha fatto bene nonostante i due gol presi», ha spiegato.

«Per quanto riguarda Valentin Carboni non so dove possa arrivare ma può arrivare sicuramente alto, ha talento straordinario, stravedo per lui, ha qualità tecniche fisiche e mentali, si vuole migliorare ogni giorno, ha un grande futuro davanti a lui se continua a lavorare così. Oggi è stato il primo a difendere e ad attaccare, si è sacrificato, è un 2005. Stravedo per lui, lo amo. Ha fatto un grande percorso di crescita, mi ha seguito e ora si vedono i frutti», ha concluso il tecnico.