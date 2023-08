Sky – Lukaku, contatto ufficiale Roma-Chelsea: possibile blitz a Londra

Dopo Azmoun, la Roma regalerà un altro attaccante a José Mourinho. Così Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulle chance di vedere Romelu Lukaku in giallorosso. “Si è registrato un contatto ufficiale tra la Roma e il Chelsea per Romelu Lukaku. La Roma fa sul serio per l'attaccante belga e adesso è pronta a chiudere in prestito secco l'operazione. Non è escluso un blitz a Londra in serata della dirigenza giallorossa per avere l'ok definitivo anche del giocatore”, si legge.