Serie A, Roma-Milan 1-2 risultato finale: Lukaku non incide all’esordio

Sconfitta alla prima in giallorosso per l'attaccante belga. Pioli perde Tomori per il derby con l'Inter

Il Milan ha battuto la Roma nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. A decidere l'incontro in favore dei rossoneri il rigore realizzato da Giroud nel primo tempo, già il terzo in stagione, e una acrobazia di Rafa Leao nel secondo tempo. Inutile il gol della speranza giallorossa nel finale con Spinazzola.

Nella serata dell'esordio in giallorosso di Romelu Lukaku (a gara in corso), i giallorossi hanno nuovamente mancato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Da segnalare, nel 2-1 dell'Olimpico, anche l'espulsione per doppia ammonizione di Tomori. Il difensore rossonero salterà quindi il derby col Milan in programma al rientro dalla sosta.