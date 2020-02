Juve, Marocchi: “Rigore non c’è. Ma Commisso inaccettabile. Arbitro è come bandierina”

“Ceccherini è già davanti a Bentancur, allarga semplicemente il braccio. Qui non si può parlare di calcio di rigore, l’arbitro si perde la posizione di Ceccherini. Però certo rivedendola…”. Inizia così l’intervento di Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, su Juve-Fiorentina.

“La seconda parte del discorso di Commisso, sul sistema deciso dagli arbitri, è inaccettabile e non va bene. Facciamo tutti parte del sistema, ci appassioniamo perché le partite sono decise dagli attaccanti, non dagli arbitri. Gli arbitri sono un complemento come le bandierine e le porte”, ha poi sostenuto Marocchi.