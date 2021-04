Marocchi: “La Juve convochi Arthur, Dybala e McKennie. Servono a Pirlo”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla possibilità che il club bianconero decida di non convocare i tre sorpresi dai carabinieri a fare festa contravvenendo alle regole anti-covid

«Servono a Pirlo e ai compagni, vanno messi alla gogna perché quello che hanno fatto non si fa. Da giocatori sono già privilegiati e hanno sbagliato. Ma servono all'allenatore e devono andare in campo. Non si cancella la stupidaggine che hanno fatto. Sono calciatori, i compagni ne hanno bisogno e vanno convocati».Giancarlo Marocchi ha commentato così la possibilità che Pirlo escluda dalla lista dei convocati della gara contro il Torino Arthur, Dybala e McKennie. I tre sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine nel bel mezzo di una festa a casa del giocatore americano e sono stati multati. Una festa che ovviamente non è contemplata dalle regole anti-covid.