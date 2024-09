"Nelle intenzioni, il Milan di Fonseca dovrebbe essere dominante e controllare il possesso palla. In pratica non è ancora successo ma nulla vieta di riprovarci, nemmeno la forza d’urto dell’avversario. Il debutto Champions è la controprova: una volta che i rossoneri si sono arresi al palleggio avversario, non sono più riusciti a riemergere. Contro l’Inter, invece, il gioco dovrà farsi notare eccome: Fofana, uomo di riferimento del centrocampo, avrà un ruolo chiave. In fase di costruzione potrà abbassarsi, sistemandosi tra i due centrali di difesa: un blocco più solido dietro permetterà ai terzini, Emerson a destra, o Theo Hernandez a sinistra, di avanzare in cerca di superiorità numerica sulla fascia. Fonseca potrebbe preferire il brasiliano a destra proprio per approfittare di fisico e velocità in avvio di manovra", analizza La Gazzetta dello Sport.