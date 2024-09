«Se andrò a vedere il derby? È Inter-Milan, no? E se voglio un po' di fischi andrò a vederla dai». Mario Balotelli , su DAZN, ha detto la sua sulla prossima sfida di campionato tra le due milanesi e lui ha giocato in entrambi le squadre (in nerazzurro ha vinto pure il Triplete.ndr).

Nei giorni scorsi l'ex attaccante si è espresso anche sulla squadra vincitrice del campionato e ha detto che nella sua previsione il Milan potrebbe arrivare quarto e terza la Juve. Per lui la lotta per il titolo di campione di Serie A è una questione tra Inter e Napoli e alla fine, ha spiegato, potrebbe spuntarla la squadra di Conte. A DAZN Balotelli ha aggiunto: «Spero vinca il Napoli. L'Inter è tra le favorite perché è forte ma sono sincero spero il Napoli, credo che sia la squadra da battere. Se si mettono in testa questo possono farcela. Lukaku mi piace, per la Serie A mi piace», ha aggiunto.