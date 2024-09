Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Chicco Evani, ex calciatore, ha parlato così della posizione di Paulo Fonseca verso il derby: "Fonseca ha avuto tantissime esperienze, saprà gestire questo momento difficile. Sa che il derby è quasi determinante e lavorerà per far sì che questo trend possa variare. Ai miei tempi con Sacchi ci fu una situazione simile, all'inizio abbiamo faticato tantissimo ad assorbire le sue teorie e insegnamenti. Poi d'incanto si accese l'interruttore. Mi auguro che domenica possa succedere lo stesso con Fonseca".