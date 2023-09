Milan, – 6 al derby contro l’Inter: Kalulu da valutare, ok Giroud e gli altri Nazionali

In caso di forfait di Kalulu, Thiaw e Kjaer designati per i posti al centro di una difesa che non rinuncerà a Theo Hernandez

Punto interrogativo in casa Milan per le condizioni di Pierre Kalulu, alle prese con un problema di origine muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni. Il francese è sotto la lente di ingrandimento, nei giorni che portano al derby di sabato 16, anche per la contemporanea squalifica di Tomori, che in difesa stringe il campo delle alternative per Pioli. Per i rossoneri tre giorni di riposo da sabato, con la ripresa degli allenamenti a Milanello programmata per martedì.