Italia, Immobile nuovo capitano: “Un sogno che si avvera. Spalletti…”

"Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato, cerco di tenermi stretto questo posto con l'aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice": così, ai microfoni di Radio Rai, Ciro Immobile alla vigila della sfida tra Italia e Macedonia del Nord. Quest'estate si era parlato di un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita, ma l'attaccante della Lazio aveva rifiutato.