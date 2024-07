Paulo Fonseca, neo allenatore del Milan, dal New Jersey dove la squadra è in ritiro per la sua tournée americana, parla della squadra che guiderà a partire da questa stagione e dichiara: «Vi posso garantire al 100% che vedrete un Milan offensivo, che domina le partite, recupera in fretta la palla e rende orgogliosi i suoi tifosi, credo che questo accadrà presto. Stiamo creando intensioni forti all'interno della squadra», ha sottolineato.