Milan, Pioli: “Abbiamo bisogno di punti. Cosa cambierei del 2023? Non c’è bisogno di dirlo…”

"Si dice si dice, mi piace molto quando dite che si dice. Chi lo dice?! I nuovi sono giocatori fantastici, arrivano da campionati diversi e stanno facendo bene. La Serie A è il più complicato, il più difficile sì tra i campionato, sia a livello tattico, che di aspettative che di pressione. La nostra difficoltà è che siamo discontinui all'interno della partita e questo non va bene".

"Il Milan deve vincere la partita di domani, perché abbiamo bisogno di punti e di tante cose. Non possiamo pensare di rimediare tutto con domani. La stagione è ancora lungo: c'è il ritorno, l'Europa League, la Coppa Italia... Tempo e pazienza mi piacciono e cerco di averli, ma vorrei dare continuità".

"Una c'è, ma non c'è bisogno di dirla (i 5 derby persi, ndr).

