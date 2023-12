Roma-Fiorentina, nel pre l’abbraccio tra Burdisso e Mourinho

I due ex nerazzurri si sono ritrovati all'Olimpico per la partita di Serie A e si sono salutati calorosamente, segnala DAZN

José Mourinho ha perso di vista per un attimo il riscaldamento dei suoi ragazzi per un abbraccio con il direttore tecnico viola, NicolasBurdisso. Lo ha allenato ai tempi dell'Inter, nella stagione 2008-2009, quella del primo scudetto del portoghese al club interista. Il momento, raccontato da DAZN, è andato in scena sul prato dell'Olimpico prima della sfida contro la Fiorentina.