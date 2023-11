“L’ultima volta ho parlato con Dan 10 minuti dopo la gara contro la Lazio. Poi ha parlato con Ryan. Abbiamo parlato del lavoro di oggi, non del rinnovo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.