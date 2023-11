Un solo titolare tra i giocatori dell'Inter nella serata di Qualificazioni ai prossimi Europei. È Stefan de Vrij, che gioca nell'Olanda (contro Gibilterra). Panchina per il connazionale Denzel Dumfries, come per il francese Marcus Thuram ( impegnato con la sua nazionale contro la Grecia) e per lo svizzero Yann Sommer (contro la Romania). Parte fuori anche Marko Arnautovic nell'amichevole che la sua Austria disputerà contro la Germania.