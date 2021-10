Mourinho: “Questa Roma ha ereditato tanta m****. Gente ride piena di soldi”

E' lo sfogo di Jose Mourinho nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Napoli: "Mourinho non è uno stronzo, ha rispetto"

"I Friedkin hanno ereditato tanti errori fatti dagli altri. Anzi tanta m, che sarebbe la parola giusta ma che non posso dire. E così come Tiago Pinto. La proprietà ha speso tanto per rimediare a quegli errori, e c'e' gente che ride con le tasche piene. Tanti milioni sono stati spesi e abbiamo dovuto spenderne altri per creare le condizioni per il successo del progetto".