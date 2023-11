Mourinho: “Ecco i tempi per rivedere Smalling. Ieri ho sentito i Friedkin e…”

SMALLING - "L'infortunio c'è, ci sono anche persone normali come noi - non atleti - che abbiamo più capacità di sopportare il dolore. Magari noi due con lo stesso problema al dente, io dormo e tu no. Smalling non è un ragazzo che sa giocare a soffrire e si tira un pochettino indietro. Però il suo infortunio è difficile, è veramente difficile. È una grande frustrazione per me, perché è nella posizione in cui noi abbiamo più necessità. Però niente, dobbiamo avere pazienza. Io non devo massacrarmi e non posso neanche massacrare lui. Vediamo quando arriva. Nell'ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico, non è neanche in quella situazione divisa tra campo e dipartimento medico. Non sa neanche se fa freddo o c'è vento, fuori non va da tanto tempo. Però è la prima settimana dove non c'è dolore. Il programma è che la prossima settimana possa finalmente andare in campo. Con me? No. Coi preparatori. È in ritardo, non mi aspetto Smalling nelle prossime 2-3 settimane. Prima del 2024? Nì. Speriamo, vediamo".