Biasin: “Rinnovo Marotta, ecco il perché della mossa Zhang. Un tris di obiettivi”

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha commentato il rinnovo di contratto dei dirigenti dell'area sportiva dell'Inter : "È arrivata questa notizia che può sembrare banale ma banale non lo è affatto: Giuseppe Marotta, amministratore delegato della parte sportiva dell'Inter, ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro. Scadeva nel 2025, ora nel 2027. Capite bene che non si tratta di quisquilie, soprattutto se concordate sul fatto che siamo di fronte a un tizio che sa il fatto suo".

"E, quindi, patron Steven Zhang ha fatto la sua mossa: rinnovo dell'ad che, tra l'altro, anche di recente ha chiarito come l'Inter sarà il suo ultimo club (prima di un possibile/probabile futuro in politica). Ma non finisce qui. Oltre a Marotta, la cui firma doveva obbligatoriamente essere comunicata, la proprietà cinese ha prolungato gli accordi anche agli altri componenti del management Sport, ovvero Piero Ausilio (ds) e Dario Baccin (vice), anche loro fino al 2027. Un doveroso attestato di stima per il trio che nelle ultime cinque sessioni di mercato tra estiva e invernale è riuscito a mettere insieme un tris di obiettivi affatto semplici: 1) Abbassare il monte ingaggi. 2) Portare grano in cassa al netto di acquisti e cessioni. 3) Mantenere alta la competitività della squadra. Beh, ci sono riusciti".