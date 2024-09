Con lui c'era anche Matteo Politano che ha segnato il primo gol della partita. «Una bella emozione, abbiamo approcciato bene perché volevamo vincere a tutti i costi per confermare questa buona partenza in campionato. Segno quando c'è Spalletti in tribuna? Sarei felicissimo di tornare in Nazionale, do il meglio per il Napoli e poi sarà lui a decidere per la Nazionale», ha sottolineato l'ex nerazzurro.