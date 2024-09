Serie A, il Napoli batte il Monza 2-0 ed è primo in classifica

Non segnava da metà aprile. Il gol dell'ex Inter Politanoha sbloccato la gara col Monza e proiettato il Napoli al primo posto in classifica. La squadra di Conte, che guida la Serie A con 13 punti (uno in più della Juve, due in più delle due milanesi e del Toro), ha battuto la squadra di Nesta per due a zero.