Napoli, infortunio Osimhen: comunicato l’esito degli esami strumentali

Ancora da valutare i tempi di recupero: il nigeriano ha già iniziato il programma di recupero

C'è apprensione in casa Napoli per l'infortunio di Victor Osimhen. L'attaccante questa mattina, presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro. Come riporta il club azzurro, Osimhen ha già iniziato le terapie. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.