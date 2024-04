Il Napoli va in pressing forsennato per Antonio Conte. Lo conferma anche l'edizione odierna de Il Giornale, che scrive

"Il Napoli sta progettando la prossima stagione e vuole avviare un nuovo ciclo con Antonio in panchina. Conte ci sta pensando, visto che il ritorno alla Juve (suo grande desiderio mai nascosto) non appare percorribile. I bianconeri, infatti, puntano su Thiago Motta per il dopo Allegri e così alle pendici del Vesuvio stanno iniziando a credere di poter trasformare quella che, solamente qualche settimana fa, sembrava un’utopia in realtà. Ecco perché De Laurentiis e il futuro ds Manna (prenderà il posto di Meluso) stanno temporeggiando con gli altri papabili per il post Calzona".