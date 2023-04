Napoli, Spalletti: “Come vedo le perdite di tempo in questo stadio, in nessuno”

"Il Verona si è sempre abbassato, quindi per forza bisogna avere una rete di passaggi corti che servono ad aprire uno spazio dove inserirsi. Quando però si è costretti ad andare in avanti, quel buco bisogna vederlo e sfruttarlo. Il possesso palla va fatto con equilibrio, né veloce e né lento. Quando poi trovi lo spazio, allora ci vuole più velocità. Ma il possesso va fatto con passaggi semplici e normali, senza toccare quattro volte la palla. Bisogna accorgersi dove si trova lo spazio. Servono ancora tre-quattro partite da vincere. I tifosi sono fondamentali, abbiamo vinto anche partite fuoricasa dove si sentivano loro rispetto ai tifosi avversari. Questa sera si sono anche fatti sentire sulle perdite di tempo, che come vedo fare in questo stadio, non le vedo da nessuna parte".