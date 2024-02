TS: “Big Rom? Non con le grandi, lo dicono i numeri. Aver di fronte l’Inter…”

I numeri stagionali di Romelu Lukaku alla prima stagione a Roma, dopo l'addio a sorpresa della scorsa estate all'Inter. Tuttosport oggi in edicola si sofferma principalmente sui dati e fa notare che mancano le reti di Big Rom contro le grandi. Era già accaduto in passato, lo racconta la storia del belga: "Dall'Inter all'Inter, Lukaku vuole tornare a essere Big Rom. L'attaccante belga vive un momento di flessione in zona gol, i fischietti di San Siro dello scorso 29 ottobre sembrano avergli lasciato una cicatrice profonda, di sicuro i numeri da quel momento in poi in campionato sono cambiati. Domani tornerà ad affrontare i suoi ex compagni in un'atmosfera completamente diversa, l'Olimpico è pronto ad aiutarlo a consumare la sua personalissima vendetta, che potrebbe incidere nell'economia della corsa scudetto dei nerazzurri. A patto però che torni a essere il vero Lukaku, quello che prima della sfida d'andata aveva fatto registrare la media di un gol a partita: si presentò al Meazza dopo aver timbrato cinque volte nelle prime sei partite da titolare in Serie A, otto se consideriamo anche le tre reti in Europa League.