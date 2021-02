Paratici: “Dybala sfortunato. Col Lione fuori immeritatamente. Infortuni? È come giocare…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto in collegamento dallo Stadio ‘Do Dragao‘ di Oporto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara tra i bianconeri di Andrea Pirlo e il Porto di Sergio Conceicao:...

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto in collegamento dallo Stadio 'Do Dragao' di Oporto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara tra i bianconeri di Andrea Pirlo e il Porto di Sergio Conceicao: "In Champions si è sempre concentrati. Non che a Lione (nella passata stagione, ndr) non lo fossimo! Poi non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso, forse non meritatamente. Il livello di cura del dettaglio in Champions è diverso, e siamo qui pronti per giocarci la doppia sfida con il Porto".