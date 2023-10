Patto Lukaku-Chelsea: fissata la cifra per l’addio a titolo definitivo nel 2024

7 gol in 8 partite, di cui 5 segnati in Serie A: sono i numeri di Romelu Lukaku con la maglia della Roma: la cifra per l'addio al Chelsea

7 gol in 8 partite, di cui 5 segnati in Serie A: sono i numeri di Romelu Lukaku con la maglia della Roma. Il belga ex Inter è in prestito - senza riscatto - alla Roma, quindi da contratto a giugno 2024 tornerebbe al Chelsea.