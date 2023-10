Dimarco: “Il ruolo del terzino è cambiato. Idolo Marcelo, tra i top Davies e Theo. Io…”

"A me è sempre piaciuto Marcelo, aveva veramente una classe che pochi terzini hanno avuto. Lui insieme a Roberto Carlos"

"Metterei Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Dove mi collocherei? Come gli altri. Il ruolo del terzino è cambiato, a differenza di prima è anche più divertente perché adesso sei più in mezzo al campo. Prima il terzino faceva il terzino e basta"

"E' stata una bella emozione, l'ho scoperto dopo. Sono emozioni che qualsiasi ragazzo vorrebbe vivere, giocare per l'Italia è incredibile. Ogni gol vale sempre uno, bello o brutto"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.